Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği İstanbul'da kuruldu

Türkiye'de Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği, İstanbul'da resmen kurulduğu açıklandı.



Türkiye'de Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği, finans merkezi İstanbul'da resmen kuruldu. Yapılan açıklamada; Dünya'da özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan yapı kooperatifi, yapı tasarruf sandıkları ve bankalarının uygulamalarını ülkemizde etkin şekilde takip etmek dış ülkelerdeki işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.



İstanbul'un Finans Merkezi olma yolundaki vizyonuna destek sağlamak amacıyla her türlü çalışmaya imza atacaklarını belirten Finansevim ve Vakıfevim gibi Türkiye'deki benzer uygulamaların kurucularından ve Yapı Tasarruf Derneği'nin kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, "Bildiğiniz tüm yöntemleri unutun artık Türkiye'de daha önce yapılan uygulamaları bu sisteme taşıyacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle yasal zeminde 'Evim' uygulamalarının tamamını da buraya yönlendireceğiz." dedi.



Yapı Tasarruf Sandığı (YTS) hakkında bilgi veren Kolo; "Konut edinmek isteyenlerin belirli bir süre boyunca yaptıkları tasarruf karşılığında, piyasa koşullarından bağımsız olarak, düşük faizli yada ülkemizde faizsiz seçeneklerle düşük katılım oranlı kredi kullanmasını öngören 'kapalı havuz' bir konut finansman sistemidir. Yapı tasarruf sandıkları temel işleyişleri bakımından bankalar ile benzerlik arz etseler de bankalardan bağımsız, sadece konut sektörüne yönelik faaliyette bulunan mali kuruluşlardır. Piyasa ile karşılaştırdığımızda kapalı havuz sistemine sahip oldukları için konut edineceklerin tasarrufları ve bu tasarruflar karşılığında kullandıkları krediler için uygulanan faiz oranları piyasadaki faiz oranlarından bağımsız ve daha düşük düzeyde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL