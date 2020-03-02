Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu'nun yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu'nun yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu - Son Dakika Ekonomi

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu'nun yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu

7 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu'nun yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

YÜF'ten yapılan açıklamaya göre, Tamer Saka, aynı zamanda Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı olarak da görev yapıyor.

Dünya çimento üretiminin yüzde 30'unu temsil eden global çimento üreticileri ile dünya devi yapı malzemesi üreticilerinin çatı örgütü olan Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu'nda yer alan Saka, TÇMB'nin 1972 yılından bu yana üyesi olduğu CEMBUREAU (Avrupa Çimento Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor.

6 üye birlik ile faaliyet gösteren ve ülke çapında 77 bin kişiye istihdam sağlayan YÜF, geçen yıl yaklaşık 5,6 milyar dolar ciro elde ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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