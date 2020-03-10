"Yapı yaklaşık birim maliyetleri" belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yapı yaklaşık birim maliyetleri' belirlendi - Son Dakika

"Yapı yaklaşık birim maliyetleri" belirlendi

7 saat önce

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında, bu yıl kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında, bu yıl kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yeni tebliğe göre, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, genel giderler yüzde 15 ile yüklenici karı yüzde 10 dahil edilerek hesaplandı.

Yapı yaklaşık birim maliyetleri bu yıl için geçerli olmak üzere en düşük 210 lira en yüksek 3 bin 800 lira olarak uygulanacak.

Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı, grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde belirlendiği senenin tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeden 2020 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınarak hesaplanacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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