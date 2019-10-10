Ülker Stadı'ndaki imza töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ali Koç burada, son dönemde gerginlik yaşadıkları ezeli rakipleri Galatasaray'ı da anarak "Fluo şirketi Türkiye'ye Galatasaray ile girdi. Bu, Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Galatasaray beraberliği olmasa belki burada bu beraberlik olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. İnşallah bu markanın tanınmasında Fenerbahçe'nin büyük katkısı olur" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Kulübü'nde sponsorlukların giderlerin en fazla yüzde 20'sini karşıladığını vurgulayan Başkan Koç, şöyle konuştu: "Voleybol branşımızı tebrik etmek istiyorum. Bizim bütün voleybol giderlerimizin yüzde 60'ını sponsorlarımız karşılıyor. Başka hiçbir şubemiz bunun yanına bile yaklaşamıyor."