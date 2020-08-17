Yapılacak 60 bin metrekare gürültü bariyeri ile insan sağlığı korunacak - Son Dakika

Yapılacak 60 bin metrekare gürültü bariyeri ile insan sağlığı korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılan gürültü bariyerlerini inceledi.

Yapılacak 60 bin metrekare gürültü bariyeri ile insan sağlığı korunacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılan gürültü bariyerlerini inceledi. Bakan Kurum, "Gürültü bariyeri bizim çevremizi, doğamızı, insanlarımızın sağlığını korumak adına geliştirdiğimiz, projelendirdiğimiz ve Türkiye'nin her yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz" dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da biri Ümraniye Millet Bahçesi olmak üzere üç bölgede yapılacak gürültü bariyerini inceledi. İncelemelerinde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da eşlik ettiği Bakan Kurum, "Gürültü bariyeri bizim çevremizi, doğamızı, insanlarımızın sağlığını korumak adına geliştirdiğimiz, projelendirdiğimiz ve Türkiye'nin her yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre baktığımızda İstanbul en gürültülü beş şehir arasında yer alıyor. Beşinci şehir bu anlamda. İstanbulumuzda belediyelerimizle birlikte ortak proje yürütüyoruz. Belediyelerimiz vatandaşımızın yoğun yaşadığı parklar, bahçeler, konutlar, yaşam alanlarında gürültü haritaları çıkarıyorlar. Haritalar çerçevesinde insan sağlığını etkileyebilecek alanlarda da belediyelerimizle birlikte gürültü bariyeri projelerimiz var. Bu kapsamda İstanbul'da üç alanda çalışıyoruz. Birisi Ümraniye E-80 karayolu güzergahı. Diğeri Maltepe D-100. Diğeri de Beyoğlu Haliç güzergahı üzerinde. Üç projemiz var. Amacımız, hedefimiz 2023 yılına kadar en az 60 bin metrekare gürültü bariyeri projesini tamamlamak. Bu kapsamda ilk projemizi Ümraniye'de Ümraniye Belediyemiz, İller Bankası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdik. Yüksekliği yaklaşık dört buçuk metreyi bulan ve bin 300 metre uzunluğunda ve altı bin metrekare yaklaşık bir gürültü bariyerini inşasını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Tabii çok önemli bir proje bu. Ümraniye Belediyemizle yürüttüğümüz projeye 5 milyon lira hibe desteği sağladık. Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Ümraniye Belediyemize, projemize vermiş oldukları desteklerden ötürü. İnşallah İstanbul'un değişik noktalarında vatandaşımızın sağlığını, huzurunu ilgilendiren her alanda yapacağız. İnsanlar millet bahçesine geldiğinde huzurlu bir ortamda dinlenmek isterler. Bu kapsamda buradaki gürültünün değeri bizim açımızdan çok önemliydi. İlk başta baktığımız verileri de ölçtüğümüz değerlerde burada proje yapılmadan gürültü haritasına baktığınızda 132 desibel gürültü vardı. Proje tamamlandığında, tamamlanma aşamasına geldik ki daha tam anlamıyla bitmedi. Bitmemesine rağmen şu an gürültü haritalarına baktığınızda 60 desibele kadar buradaki gürültü düşmüş durumda. Burada insan sağlığını rahatsız etmeyecek desibelin yaklaşık 60 desibel olması gerekiyor. Televizyonumuzda da yaklaşık bu çerçevede. Anlık ölçümlere baktığınızda da yaklaşık 54,8-59 nokta desibel buradaki gürültüyü ölçüyoruz. Bu anlamda projemiz çok önemli. Tamamen yerli malzemeden Türkiye'de üretilmiş ve çevreye, doğaya uyumlu, hiç kimseyi rahatsız etmeyen, insanlarımızın daha huzurlu bir şekilde burada oturmalarını sağlayan, yine arkamızda konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım ise, "Bakanıma, Ümraniye'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu desteğin ufak bir parçası, sağ olsunlar Ümraniye'nin dışında bütün Türkiye belediyelerine ciddi şekilde destek veriyorlar. Ben böyle bir projeyi ve bizim önümüzü açtığı için teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşlara bu yaptıkları teknik çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum ile Başkan Yıldırım, ardından Millet Bahçesi'nin diğer kısımlarını gezdi. - İSTANBUL

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, İstanbul, Ümraniye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 21:29

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yapılacak 60 bin metrekare gürültü bariyeri ile insan sağlığı korunacak - Son Dakika

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