Yapılacak Dev Geminin Gövdesi Boğaz'dan Böyle Geçti
51 dakika önce
Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses
' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı
'ndan geçti.
Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya
'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz
'den İstanbul Boğazı'na saat 14.00, Marmara Denizi
'ne ise 16.30 sıralarında girdi. Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi. Gemi gövdesinin üzerinde çok sayıda işçinin olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:54 Kaynak: DHA
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