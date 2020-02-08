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"Yapılacak yeni bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir"
7 saat önce
MSB: "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
MSB: " İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir".
(İHA)
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