"Yapılacak yeni bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yapılacak yeni bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir' - Son Dakika

"Yapılacak yeni bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir"

7 saat önce

MSB: "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.

MSB: " İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir".

(İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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