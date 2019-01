Yapılamayanları Yapmak İçin Buradayım"

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü , geçmişte Düzce için birçok şeyin yapıldığını belirterek, "Ben yapılamayanları yapmak için buradayım. Yapamadıklarımızı yapmak için buradayım." dedi. Aziziye Mahallesi 'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Özlü, mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.Düzce'de birçok çalışmanın yapıldığını ve "Düzce'de bir şey yapılmadı." diyenlerin hata ettiğini belirten Özlü, şöyle konuştu:"Düzce'nin sorunlarını güçlü bir başkan çözer. Düzce'nin sorunları var mı? Evet, var. Düzce'nin çözülemeyen konuları var mı? Var ama çözülenler de var. Ben 'Geçmişte bir şey yapılmadı.' diyenlere katılmıyorum. Geçmişte çok şey yapıldı. Düzceli kardeşlerim, Düzceli belediye başkanlarımız, geçmişte görev yapan arkadaşlar, gerçekten uğraştılar. Yapılanlar var, yapılamayanlar var. Hiçbir şey yapılmadı desek yanlış olur ama her şey yapıldı her şey mükemmel dersem ben de size yanlış söylemiş olurum. Ne her şey mükemmel ne de hiçbir şey yapılmadı bunların her ikisi de yanlış. Ben yapılamayanları yapmak için buradayım. Yapamadıklarımızı yapmak için buradayım."Özlü, Aziziye Mahallesi için örnek projeleri olduğunu anlatarak, "Aziziye Mahallesi'nin diğer tarafında eski bir hastanemiz var, bunu okula çevireceğiz. İnşallah burası tertemiz pırıl pırıl çocuklarımızın okuduğu eğitim aldığı bir okul olacak." ifadelerini kullandı.