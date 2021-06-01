Yapılan Altyapı Çalışmaları Sel Baskınlarını Önledi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında bu yıl meydana gelen yağışlarda sel baskınları yaşanmadı.

Daha önceki yıllarda başta şehir merkezi olmak üzere, Kapalı Pazar ve Kültür Kongre Merkezi önünde meydana gelen yağışlar sonrasında görülen sel baskınları ve esnaf mağduriyetleri, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı altyapı çalışmaları sonrasında sona erdi.

KAPALI PAZAR VE ÇARŞI ESNAFINDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR AÇIKLAMALARI

Yağış sonrasında belediye çalışanlarına açıklamalarda bulunan Kapalı Pazar ve çarşı esnafı, geçtiğimiz yıldan bu yana meydana gelen yağışlarda herhangi bir su baskını ve mağduriyet yaşamadıklarını belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Önceki yıllarda oluşan yağışlar sonrasında büyük maddi zararlarla karşılaştıklarını belirten çarşı esnafı, "Bize altyapımız güçlü' diyorlardı. Ancak her yıl en az iki kez su baskınları ile dükkanlarımız büyük zarar görüyordu. Geçtiğimiz yıldan bu yana çok şükür bir sorunla karşılaşmadık. Bizler için büyük bir sorun olan bu konuyu çözdüğü için Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar esnafı da çalışmaların güzel sonuçlarını gördüklerini belirterek, 'Önceki yıllarda pazarı su basar, ayaklarımız ve ürünlerimiz su içinde kalırdı. Şimdi bu tür sorunlarla karşılaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.