Yapılan ankete göre Kıbrıs Türkleri iki devletli çözüm istiyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankete göre Kıbrıs Türk Halkı'nın ezici çoğunluğunun, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istediği, Türkiye'nin garantörlüğünü aynen devam etmesi gerektiğini düşündüğü ve Türk askerinin Ada'dan gitmesini istemediği' ortaya çıktı. Ankette, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın politikaları da eleştirildi.

Ankete katılan Kıbrıs Türk Halkı'nın yüzde 74,4'ü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalara katılmadığını ifade etti. Halkın yüzde 83,2'si de Türkiye'nin garantörlüğünün aynen devam etmesi gerektiğini belirtti. Halkın yüzde 78,6'sı da Kıbrıs'ta yeni fikirlerin konuşulmasına sıcak bakıyor ve 'iki devletli çözüm' istiyor.

Gezi Araştırma Şirketi tarafından KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere 26-28 Ekim tarihleri arasında anket yapıldı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4 bin 267 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yürüttüğü Kıbrıs politikasına yönelik eleştirinin olduğu ankettte; halkın yüzde 60,5'i görüşmelerde taviz verildiğini savunuyor. Kıbrıs Türk Halkı'nın yüzde 87,1'i 'Rumlar çözüm istemiyor' diyor. Halkın sadece yüzde 7,8'i ise Rumların bir çözüm istediğine inanıyor.

ÇARPICI SONUÇLAR

Araştırmaya katılan halkın, Türk askerinin adadan gitmesini isteyip istememesine ilişkin verdiği cevapta, yüzde 85,5'i Türk askeri kalsın diyor. Yüzde 9,2'si gitsin, yüzde 5,3'ü de kararsız olarak görüşünü ifade ediyor.

Kıbrıs'ta varılacak bir çözümde halkın yüzde 83,2'si 'garantörlük aynen devam etmeli', yüzde 3,7'i 'iptal edilsin', ve yüzde 3,9'u da AB ve BM'nin garantör olması gerektiğini ifade etti.

Ankete katılanlar, Ankara 'nın da uzun zamandır dile getirdiği Kıbrıs'ta yeni fikirler düşüncesinde de önemli mesajlar veriyor. Araştırmaya katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 78,6'sı 'iki ayrı devletli çözüm' önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 16,3'ü 'Rumlarla Federasyon' önerisi ve yüzde 5,1'i 'Konfederasyon' önerisi getirmesi gerektiğini kaydediyor.

'HALK AKINCI'YA TEPKİLİ'

Araştırmada Nisan 2020'de KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı'na yönelik sorulara da cevap veriliyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ile olan gerilimi nedeniyle halk nezdinde puan kaybettiği ifade edilen ankette; "Halkın önemli bir oranı Sayın Akıncı'nın Barış Pınarı harekatı ile ilgili çok geç açıklama yapmasını ve harekatı farklı ifadelerle tanımlamasını doğru bulmadı" deniliyor.

Yapılan ankette Nisan 2020 seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna halkın; yüzde 33,9'u Başbakan Ersin Tatar'a oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 28,2'si ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini ve yüzde 19,7'si de Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'a oy vermek istediğini söylüyor.