Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı - Son Dakika

ORC Araştırma, eylül ayı içerisinde 4 binden fazla insanın yer aldığı bir ankette vatandaşlara "Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

YÜZDE 59.9'U ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırmanın sonuçları Twitter'dan paylaşılırken; sonuçlara göre vatandaşların yüzde 59.9'u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti. Son seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin yaklaşık yüzde 40'ının ise erken seçime ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu durumun başlıca sebepleri ise ekonomi, hukuk ve mülteci sorunu olarak açıklandı.

ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sonuçlara dair şu değerlendirme yapıldı:

"Kapanmalarının olduğu dönemde 'kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner' düşüncesi hakimken, sonrasında ekonomik sıkıntıların bitmemesi AK Parti'nin kemik kitlesini kırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle Afgan göçünün önce inkar edilmesi de aynı kitlede kırılmalara neden olmuştur. Hukuk ve demokrasi konusundaki geriye gidiş algısı ise Ak Parti kitlesini kırmaktan çok, oylarını yeniden yükseltebileceğine dair inancın zayıflamasına neden olmaktadır."