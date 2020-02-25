Yapılan aramada 750 mermi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yapılan aramada 750 mermi ele geçirildi - Son Dakika

Yapılan aramada 750 mermi ele geçirildi

6 saat önce

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler arama yaptıkları evde silah ve mermi ele geçirdi.

Yapılan aramada 750 mermi ele geçirildi, System.String[]

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler arama yaptıkları evde silah ve mermi ele geçirdi.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler İstasyon Mahallesi'nde bir evde kaçak silah ve mermi olduğu yönünde ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 750 adet mermi ele geçirilirken ev sahibi Ö.K. (32) gözaltına alındı.


Şüpheli Ö.K. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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