Bunun yanı sıra köpeklerin gözyaşlarının duyguyla ilgili olup olmadığını anlamak üzere oksitosin içeren hormon verildiği ve böylelikle köpeklerin gözyaşlarının arttığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir - Son Dakika

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