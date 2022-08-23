Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir

23.08.2022 17:28
Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir

Yapılan araştırmada, köpeklerin sahiplerine kavuştuğu anlarda sevinçten ağlayabildiği ortaya konuldu.

Yapılan araştırmada, köpeklerin sahiplerine kavuştuğu anlarda sevinçten ağlayabildiği ortaya konuldu.

"Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Japon bilim insanları, uzun zaman sonra sahipleriyle bir araya gelen 22 köpeğin davranışlarını inceleyen bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, 5 ila 7 saat aralığında sahibinden uzak kalan köpeklerin, sahipleriyle buluşmadan önce gözlerinin altına kağıt parçaları yerleştirildi.

Davranışları takip edilen köpeklerin, yalnızca sahipleriyle bir araya geldiğinde gözyaşı döktüğü tespit edildi.

Uzmanlar, uzun zaman sonra sahiplerine kavuşan köpeklerin o anlarda sevinçten ağlayabildiğini belirledi.

Bunun yanı sıra köpeklerin gözyaşlarının duyguyla ilgili olup olmadığını anlamak üzere oksitosin içeren hormon verildiği ve böylelikle köpeklerin gözyaşlarının arttığı kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Takefumi Kikusui, "Hayvanların, sahipleriyle yeniden bir araya geldiği durumlarda sevinçten gözyaşı döktüğünü bilmiyorduk." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
Kaynak: AA

Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement