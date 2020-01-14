Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı - Son Dakika
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Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı

17 dakika önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda şahısların evlerinde, araçlarında ve üst aramasında ise çok sayıda silah, mermi ve çeşitli uyuşturucu...

Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda şahısların evlerinde, araçlarında ve üst aramasında ise çok sayıda silah, mermi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Düzce Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin üzerilerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 3 adet extacy, üç parça halinde 35 gram metamfetamin, dört parça halinde 105 gram esrar, 3 parça halinde 1 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet cam pipo, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca namlusu, 32 adet tabanca parçaları, 5 adet tabanca gövdesi, 9 adet tabanca üst kapak takımı, 2 takım tabanca kabza ve plastik tabanca gövdesi, 133 adet şarjör yayı, 15 adet metal fişek yatağı kullanabilecek aparat, tetik tertibatları, pim ve benzeri malzemeler, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 14 adet 9mm fişek, 20 adet 7,65mm fişek, 8 adet 6,35 mm fişek ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde ticareti, silah imal ve ticareti yapan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6136 SKM suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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