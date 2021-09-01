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Yapılan bir araştırmaya göre 'her üç ağaçtan biri vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya' - Son Dakika
BBC

Yapılan bir araştırmaya göre 'her üç ağaçtan biri vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

01.09.2021 04:34
Yapılan bir araştırmaya göre 'her üç ağaçtan biri vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya', System.String[]

Uluslararası Botanik Bahçeleri Korunması (BGCI) isimli kurumun yayımlandığı küresel rapora göre, dünya üzerinde ağaç türlerinin en az yüzde 30'u vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yüzlercesi ise yok olmaya çok yakın.

Uluslararası Botanik Bahçeleri Korunması (BGCI) isimli kurumun yayımlandığı küresel rapora göre, dünya üzerinde ağaç türlerinin en az yüzde 30'u vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yüzlercesi ise yok olmaya çok yakın.

"Dünya Ağaçlarının Durumu" isimli güncel raporda, tüm dünyada toplamda 58 bin 497 ağaç türü içerisinde 17 bin 510 türün büyük risk altında olduğu; 142 türün ise çoktan yok olduğu belirtildi. 442 ağaç türü ise 50'den daha az ağaçla varlığını sürdürüyor.

Rapora göre 185 ağaç türü bulunan Türkiye'de türlerin yüzde 7'sini oluşturan 13 tür tehdit altında.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç türleri, tehdit altındaki memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katını oluşturuyor.

Çevre örgütleri, ormansızlaşma, ağaç kesimi ve iklim değişikliği tehditlerine karşısında ağaç türleri için acil koruma çağrıları yapıyor.

BGCI'dan Dr. Malin Rivers, "Gezegenimizde yaklaşık 60 bin ağaç türümüz var. İlk kez hangi ağaç türlerinin nerede olduklarını, hangi tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ve korumak için nelere ihtiyaç duyduklarını biliyoruz" diye konuşuyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Küresel Ağaç Uzmanları Grubu'nun eş başkanı Sara Oldfield ise sağlıklı bir dünya için ağaç tür çeşitliliğine ihtiyacın olduğunu ifade ederek, "Her ağaç türünün kendine özgü bir ekolojik rolü var. Dünyadaki ağaç türlerinin yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması sebebiyle koruma eylemini acilen artırmamız gerekiyor" diyor.

Dünyada en fazla ağaç türü Orta ve Güney Amerika'da bulunuyor. Bu bölgeleri Güneydoğu Asya ve Afrika'nın tropikal bölgeleri izliyor.

Tehdit altındaki türlerin en yüksek oranı ise tehdit altındaki ağaçların en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Madagaskar'ı da kapsayan Tropikal Afrika'da bulunuyor.

Nispeten düşük ağaç çeşitliliğine sahip olan Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın ılıman bölgeleri ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç türlerinin en düşük oranına sahip.

Dünya genelinde ağaçlara yönelik en büyük tehditlerin başında mahsül için yapılan orman temizliği geliyor. Bu durum türlerin yüzde 29'unu etkiliyor.

Öte yandan yüzde 27'lik oran ile tomrukçuluk, yüzde 14'lük oran ile hayvan otlatma veya çiftçilik için temizleme de türleri etkileyen diğer faktörler arasında. Ağaç geliştirme için yapılan temizlik ve yangınlar da yüzde 13'lük oranla ağaç türleri için tehdit barındırıyor.

İklim değişikliği, şiddetli hava koşulları ve deniz seviyesinin yükselmesi ağaçlara yönelik artan diğer tehditler. Ancak raporun yazarları, oluşturulacak koruma eylemlerinin gelecek için umut barındırdığını söylüyor.

Dr. Rivers raporun kendilerine ve yetkililere doğal hayatı koruma için önemli bir yol haritası sunduğunu dile getiriyor.

Uzmanların önerdiği eylem çağrılarından bazıları şöyle:

Bilim insanları, bir milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehdidi altında olduğunu tahmin ediyor.

Son 300 yıl içerisinde küresel orman alanı yaklaşık yüzde 40 azaldı. 29 ülke ise orman örtüsünün yüzde 90'ından fazlasını kaybetti.

Dikkate değer yok olma riski altındaki ağaçların bazıları şunlar:

Türkiye, Afrika, Asya, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yapılan bir araştırmaya göre 'her üç ağaçtan biri vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya' - Son Dakika Dünya

BBC

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