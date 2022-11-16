15 yaşında terör örgütü PKK tarafından dağa çıkartılan genç kızdan kan donduran tecavüz itirafı - Son Dakika
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15 yaşında terör örgütü PKK tarafından dağa çıkartılan genç kızdan kan donduran tecavüz itirafı

16.11.2022 21:58

Henüz 15 yaşındayken terör örgütü tarafından kandırılıp dağa çıkartılan Destan isimli genç kız, kar suyu eritip banyo yaptıklarını ve 3 ay boyunca hamur yediklerini söyledi. Genç kızın, "Tecavüze uğradın mı?" sorusuna verdiği yanıt ise tüyleri diken diken etti.

Yapılan operasyonlar sonrası terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Kandırıldıktan sonra dağa çıkarılan ve daha sonra bir fırsatını bulup örgütten kaçan gençlerin anlattıkları ise adeta ibretlik... Bunun son örneğini henüz 15 yaşındayken terör örgütüne katılan Destan isimli genç kızın anlattıkları ile gördük.

ÖRGÜTE KATILDIĞINDA LİSE 1'E GİDİYORDU

15 yaşındayken kandırılan Destan PKK'ya katıldı. 4,5 yıl boyunca örgütte kalan Destan, önce Cudi Dağı'na ardından Suriye'ye götürüldü. Örgüte katıldığında lise 1'e giden Destan en sonunda terör örgütünden kaçmayı kafasına koydu.

PKK'DAN TELEFON VE ARABA ÇALIP KAÇTI

2 arkadaşıyla birlikte örgütün arabasını ve telefonunu çalan Destan, o telefonla ailesine ulaşmayı başardı. Yıllardır evlatlarına hasret kalan ailesi hemen jandarmaya haber verdi. Herhangi bir eyleme katılmayan, Destan 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra cezaevinden çıktı. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan genç kız, örgüt içerisinde kaldığı sürede neler yaşadığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

İşte genç kızın anlattıkları;

"Örgüt okulun çevresinde dolaşıyordu. 2 günlüğüne gidip gelecektim. Beni kandırdılar, örgütün bilincinde değildim. Öcalan'ın kitaplarını okutuyorlardı. 3 ay hamur su karıştırıp yedik. Kar suyu eritip banyo yapıyorduk. PKK'lı sözde komutan bana tecavüz etti. Anlattım ama kimse bana inanmadı. Örgütün arabasını çaldık. Kaçarken yanımıza bomba aldık. Kaçarak Kamışlı-Nusaybin sınırına geldik. Jandarmalar bizi kucakladı, 'Sakin ol' dedi. Ben gelince annem ilk defa saçına kına yaktı.

"SAVAŞA ODAKLANMAMIZI İSTEDİLER"

Onlar beni kandırdılar, bir an kendimi orada buldum. Bir dönüşü olmayacaktı ben bunu sonradan fark ettim. Cudi Dağı'na götürdüler. İlk gittiğimde sürekli ağlıyordum beni eve götürün diye. Bize askeri, ideolojik eğitim verdiler. Aklımızı yeniden yıkayıp öğrendiklerimizin hepsini unutturdular anneyi, babayı. Sadece bir şeye, savaşa odaklanmamızı istediler. O küçük yaşta silahı elimize verip savaşa odaklanmamızı istediler.

"TÜRK ASKERLERİ BENİ KUCAKLADILAR"

'Gelin artık bitti' dedi Türk askerleri. Kucakladılar resmen, o rahatlığı nasıl anlatırım bilemem. 'Her şey biti sakin ol biz seninleyiz' dediler. 'Yanındayız güvendeyiz' dediler. Jandarmalar sürekli benimle irtibattaydılar. Bana yardım ettiler 6 ay boyunca psikoloğa gönderdiler. İlk geldiğimde 'Seni Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderelim. Okula yazdıralım' dediler."

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SON DAKİKA: 15 yaşında terör örgütü PKK tarafından dağa çıkartılan genç kızdan kan donduran tecavüz itirafı - Son Dakika
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