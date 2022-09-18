Satürn halkaları hakkında yeni iddia!

Satürn, etkileyici halkaları ile her zaman dikkatleri üzerine toplamıştır. Gezegenin bu göz alıcı oluşumu, güzelliği kadar büyük bir bilinmezi de beraberinde getiriyor. Bu halkaların ilk olarak gezegen ile birlikte yaklaşık 4 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyordu. Ancak yeni bilgiler çok daha farklı bir oluşum sürecine işaret ediyor.

Satürn halkaları yok olan bir uydunun kalıntıları olabilir

Cassini uzay aracından elde edilen veriler, Satürn halkalarının gezegenden çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 100 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluşabildiği öne sürülen halkalar ile ilgili yeni bir iddia daha geldi. Yapılan yeni çalışma, halkaların uzun süre önce yok olan bir uydudan oluştuğunu öne sürüyor.

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Bu durumun aynı zamanda Satürn'ün özelliklerini de açıkladığı ifade ediliyor. 27 derecelik bir eğim ile dönen Satürn'e Chrysalis adlı eski bir uydunun çarptığı öne sürülüyor. Uydunun çoğunun Satürn tarafından absorbe edildiği belirtilirken, geri kalanının ise halkaları oluşturduğuna inanılıyor.

Bu durum, Satürn'ün sahip olduğu eğimi de açıklayabilir. Uzun süredir Satürn'ün Neptün'ün yerçekimi kuvvetleri nedeniyle eğik olduğu teorisi mevcut. Ancak yapılan son çalışmalar, Satürn'ün artık Neptün ile bağlantısı olmadığını ortaya koyuyor. Her iki gezegen arasındaki rezonansın yok olması da yine Satürn'e çarpan uydu ile açıklanabilir.

Satürn'ün üçüncü en büyük uydusu olan Iapetus ile benzer boyutlarda olduğu belirtilen Chrysalis uydusunun varlığı, hem halkaların neden bu kadar genç olduğunu hem de gezegenin neden bu şekilde eğildiğini açıklayabilir.

Satürn sahip olduğu halkalar ile birlikte önümüzdeki yıllarda da konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki siz gezegenin etkileyici halkaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.