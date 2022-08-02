Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

02.08.2022 09:18
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

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TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI GENEL BAŞKANI PROVOKATİF OLAYLARI DİKKATE ALMAYALIM TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI GENEL BAŞKANI PROVOKATİF OLAYLARI DİKKATE ALMAYALIM Sinop'un imar planı yürürlüğe giriyor Sinop'un imar planı yürürlüğe giriyor
Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Ankara, Sinop, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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