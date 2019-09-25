Son Dakika Haberleri: Yapılan sondaj çalışmaları ile su iletimi güçlendiriliyor
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Yapılan sondaj çalışmaları ile su iletimi güçlendiriliyor

33 dakika önce

HATSU, su seviyesini ve iletimini daha da güçlendirmek için açtığı yeni içme suyu sondaj kuyusunda deneme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan sondaj çalışmaları ile su iletimi güçlendiriliyor, System.String[]

Açılan sondaj kuyusu sayesinde Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı, Beşaslan, Kule, Nergizli, Konuk, Sıçanlı, Akçana, Canbolat, Özkurtuluş, Terzihöyük, Suluköy, Karacanlık, Kumtepe mahalleleri ve 52 çiftliğe su iletileceğini aktaran Genel Müdürlük,sondaj açma sürecinin tamamlandığını ve deneme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 104 metre derinliğinde açılan sondaj çalışmaları sonrasında olumlu sonuca ulaşıldığını saniyede 25 litre suyun akmaya başladığını bildiren HATSU, temiz ve sürekli iletme adına sondaj çalışmaların yanı sıra tesisler ile kuyularda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Reyhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 Kaynak: Bültenler
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