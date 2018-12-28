Yapılan Ürünler İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bot ve Mont Olarak Geri Dönecek

Yapılan ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont olarak geri dönecek Serdivan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kermeste satılan ürünler muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak Müdür Ali Çiydem: "Başlangıç olarak 50 çocuğumuzu giydirmek istiyoruz ama gün sonunda bu sayı inşallah...

Yapılan ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont olarak geri dönecek

Serdivan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kermeste satılan ürünler muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak

Müdür Ali Çiydem: "Başlangıç olarak 50 çocuğumuzu giydirmek istiyoruz ama gün sonunda bu sayı inşallah 100'e belkide 150'ye ulaşır"



SAKARYA - Serdivan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ürünler satışa çıktı. Kermeste satılan ürünler yardıma muhtaç olan çocuklara bot ve mont olarak geri dönecek. Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çiydem yaptığı açıklamada, "Başlangıç olarak 50 çocuğumuzu giydirmek istiyoruz ama gün sonunda bu sayı inşallah 100'e belkide 150'ye ulaşır" dedi.

Serdivan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri uzun bir süredir uğraştığı el emeği göz nuru ürünleri bitirdi. 60 tane usta öğretici ile yüzlerce kursiyerin yaptığı ürünler Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki boş arazide açılan kermesle satılmaya başlandı. Yaklaşık bir gün sürecek olan kermesin gelirleri yardıma muhtaç çocuklara bot ve mont olarak geri dönecek. Gerçekleşen kermese Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da destek vererek katıldı.

"Emeği hep beraber gördük"

Kermesi gezen Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar çıkışta yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için sezon boyunca yapmış oldukları çalışmaların karşılığında el emeği göz nuru dediğimiz el işinden başlayıp yeme içme pasta çeşitlerine kadar her türlü ürünü kendileri üreterek burada bir kermes düzenleyip kermesle birlikte çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada amaç kursiyerlerimizin, hocalarımızın emek sarf ederek bu kış gününde çocuklarımızın içini ısıtmak, gönüllerini ısıtmak ve toplumda da farkındalığı oluşturmak için ortaya koydukları emeği hep beraber gördük" dedi.

"Sakarya bu tür konularda çok hassas"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptığı açıklamada, "Halk eğitim merkezleri bence önemsenmesi gerek bir fonksiyonu özellikle ev hanımlarının belli alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve bu anlamda sosyal aktivite sağlanması burada uzun bir süre ev hanımları el işi göz nuru ürünlerini sergiliyorlar. Elde edilen gelirler çocukların giydirilmesi için alınacak. Sakarya bu tür konularda çok hassas. Sosyal yardım konularında özellikle çok hassas. Bu ufak dokunuşlar, insan hayatına temaslar hayırlara vesile olur" diye konuştu.

"İnşallah 150 çocuğa ulaşır"

Kermes hakkında bilgiler veren Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çiydem, "Hayırseverlerin ilgisine sunduğumuz kermes yaklaşık bir buçuk aydır devam eden çalışmanın ürünüdür. 60 tane usta öğreticimiz ve çok sayıda kursiyerimiz yaptığımız bir çalışmadır. Bizim kermesimizin farkı kendi el emeğimizin, göz nurumuzun olmasıdır. Yapılan her işte büyük bir emeğin olması da bizim işimizi kıymetlendiriyor. 1 günlük olan kermesimiz bittiğinde elde edilen gelirle tespit ettiğimiz muhtaç çocuklara bir bot bir mont almayı düşünüyoruz. Bunu çocuklarımızı bizzat mağazaya götürüp kendilerini seçmelerini de sağlayacağız. Bu kermeste 2 bin 300 malzeme var. Yüzlerce çeşit malzeme var. Bu ürünler kurs merkezimiz de üretilen ürünler. Serdivan Halk Eğitim Merkezi yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda 80 tane kurs merkezinde faaliyet gösteren bir kuruluştur. 10 gün önce belediyesiyle çalışmayı başlattık. Onların daha önce envanterlerinde belirledikleri 150'ye yakın bir isim vardı. Biz onlardan bunların en acil olan 50 ismi bize iletmesini istedik. Başlangıç olarak 50 çocuğumuzu giydirmek istiyoruz ama gün sonunda bu sayı inşallah 100'e belkide 150'ye ulaşır" şeklinde konuştu.

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