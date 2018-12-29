Yapılan Yenileme İle İçme Suyu İletimi Güçlendirildi 

Antakya ve Defne ilçesinin muhtelif noktalarına su iletimi görevi gören Antakya Serinyol Terfi İstasyonu'nda saniyede 125 litre su pompalayan motorun yenilendiğini aktaran Genel Müdürlük, yapılan çalışma ile su iletiminin normale döndüğünü belirtti.

HATSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan yenileme çalışması sayesinde hatlara iletilen suyun daha da güçlendiğine vurgu yapan HATSU, tesislerdeki elektrik panolarında, jeneratörlerde, haberleşme sistemleri, kuyu pompaları ve diğer ekipmanlarda da bakımlarının yapıldığını aktardı.

Oluşabilecek problemlere hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerin gece-gündüz demeden görev yaptığını aktaran HATSU, yapılan planlı çalışmalar sayesinde depo taşmaları ve su israfının önüne geçildiğini vurguladı.