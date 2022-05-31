Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı - Son Dakika
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Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı

31.05.2022 09:33
Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı

Sigaraya gelen zamların ardından tiryakilerin oranında bir düşüş olacağı düşünülüyordu. Bu fikri yanlış çıkaran çalışma ise OECD tarafından yapıldı. Buna göre Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı.

Son aylarda art arda sigaraya gelen zamlar nedeniyle en ucuz paket 24 lira oldu. Bu gelişme tiryakilerin sayısını azaltacağı düşüncesini yaysa da yapılan araştırma bunun tam tersini ortaya koydu.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Dünya Tütüne Hayır Günü; her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana kutlanıyor. Bu vesileyle yayınlanan OECD verilerine göre, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranında Türkiye birinci sırada bulunuyor. Oranlara göre, yüzde 28 ile Türkiye listede zirvede yer aldı.

BİZİ ENDONEZYA VE RUSYA TAKİP EDİYOR

Türkiye'yi yüzde 27,6 ile Endonezya ve yüzde 25,8 ile Rusya takip etti. Habertürk'ün aktardığı verilere göre, sıralama şu şekilde;

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