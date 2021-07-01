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Yapılandırma Başladı - Son Dakika

Yapılandırma Başladı

01.07.2021 05:06
Yapılandırma Başladı, System.String[]

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vergi borcu bulunan mükelleflere ödeme noktasında kolaylıklar sunuluyor.

31. 04. 2021 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi borcu olan vatandaşlarımız, ilk vade tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştirmesi halinde, Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim ve vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitle 36 aya varan sürelerde ödeyebilecekler.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS

Söz konusu kanunun İlan ve Reklam Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Cezalar, Harçlar ve Kira-Ecrimisil ödemelerinde geçerlidir. Yapılandırma kapsamında ödenecek vergi borçları için başvurularınızı 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar yapabilirsiniz.

Yayın Tarihi : 30. 06. 2021 Haber Görselleri

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yapılandırma Başladı - Son Dakika


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