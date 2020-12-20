Yapılandırma başvuruları devam ediyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, 7256 sayılı kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.

Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun' çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacakları ile cezalı hal rüsumları kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ofise başvurmaları gerekmektedir. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı tamamen silinecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. - DÜZCE