"Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın" - Son Dakika

"Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın"

22.12.2020 09:23

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş borç yapılandırmaya ilişkin çağrı yaptı.

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş borç yapılandırmaya ilişkin çağrı yaptı. Göktaş, "7256 yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'dir. Buna göre işveren ve sigortalılarımız gelin başvurun fırsatları kaçırmayın. Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş yazılı açıklama ile yapılandırmanın son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirtti.

Göktaş'ın açıklamasında "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, v.b SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır.

Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE nin yüzde 90 ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50'sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekleri belirtildi.

"Borçlarımızı yapılandıralım bu avantajları kaçırmayalım"

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını açıklayan Göktaş, şunları belirtti: "Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

İhale ve İnşaat İş Yerleri için borçlu işverenlerimiz, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabileceklerdir." - İSTANBUL

Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın
Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın

Sosyal Güvenlik Kurumu, Murat Göktaş, İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın' - Son Dakika Ekonomi


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