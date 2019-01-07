Son Dakika Haberleri: Yapılandırma Hakkını Kaybedenlerin Başvuru ve Ödeme Süreçleri

Yapılandırma Hakkını Kaybedenlerin Başvuru ve Ödeme Süreçleri

33 dakika önce

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu ödenmesi gereken borçlarını süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlere yeni bir hak tanındığını belirterek, başvuru ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılandırma Hakkını Kaybedenlerin Başvuru ve Ödeme Süreçleri, System.String[]
Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu ödenmesi gereken borçlarını süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlere yeni bir hak tanındığını belirterek, başvuru ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Borç yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken borçlarını süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlere, 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde mevcut yapılandırma haklarının devam edecektir. Yapılandırmadan yeniden yararlanmak için herhangi bir yazılı bir başvuru şartı aranmamaktadır. Uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" denildi.

7159 sayılı kanunla yapılan düzenleme kapsamında 7143 sayılı yasa ile yapılandırılan alacaklar ve bu alacaklara ilişkin ilk üç taksit ödeme süreleri ile geçici 2'nci madde uyarınca uzayan taksit ödemelerini gösterir özet tabloya göre, "Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler, Matrah ve Vergi Artırımı için 7159 Sayılı Kanunla Uzayan Taksit Ödeme Sürelerinin Son Gününün 28 Şubat 2019 olduğu belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Aralık, 28 Şubat, Genç, Konya, Ekonomi
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