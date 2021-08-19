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Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos - Son Dakika

Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos

19.08.2021 12:10
Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos, System.String[]

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 7326 sayılı Kanun ile getirilen ödeme kolaylıklarına ilişkin sigortalı ve işverenlere önemli bir çağrıda bulundu.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 7326 sayılı Kanun ile getirilen ödeme kolaylıklarına ilişkin sigortalı ve işverenlere önemli bir çağrıda bulundu. İl Müdürü Deniz, 31 Ağustos Salı günü sona erecek yapılandırmayla ilgili "İşveren ve sigortalılarımız bu fırsatı kaçırmasın" dedi.

"Tebligat beklemeden doğrudan ödeme"

Başvuruların nereden yapılabileceği ve takibi hakkında da bilgi veren Nejat Deniz, "Sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalılarımızın ise e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvurabileceklerdir. Başvuruda bulunan kişiler yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebileceklerdir. E-sigorta ve e-Devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenlerimiz, ödeme planında yer alan tutarları tebligat beklemeden doğrudan borçlarını ödeyebilecekler" diye konuştu.

"Borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ı silinecek"

Öte yandan İl Müdürü Deniz, borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silineceğini, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabileceklerini ifade etti. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istemiyoruz diyen Deniz, "Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos
Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos
Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos

E Devlet, Sigorta, Antalya, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yapılandırma için son başvuru 31 Ağustos - Son Dakika Ekonomi


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