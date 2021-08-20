Üye Girişi
Yapılandırma kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi - Son Dakika

Yapılandırma kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi

20.08.2021 09:53
Yapılandırma kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi, System.String[]

Yapılandırma Kanunu kapsamında KDV artırımında bulunanların "özel esaslar" karşısındaki durumu yeniden düzenlenerek netleştirildi.

Yapılandırma Kanunu kapsamında KDV artırımında bulunanların "özel esaslar" karşısındaki durumu yeniden düzenlenerek netleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların "özel esaslar" karşısındaki durumu düzenlendi. Buna göre, Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında bu tebliğ kapsamında, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak, 7326 sayılı Kanun'un ilgili maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak.

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10'u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekiyor), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacak. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.

2016 ve 2017'de artırımdan yararlananların durumu

7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin 7326 sayılı Kanun'un ilgili maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacak.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma değer vergisi, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapılandırma kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı 10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı 08:43 Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
11:00 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı         
10:50
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 11:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapılandırma kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu netleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement