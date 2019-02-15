Son Dakika Haberleri: Yapılandırma Ödeme Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Yapılandırma Ödeme Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

1 saat önce

7143 sayılı yasa ile Belediyelere başvurarak biriken vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlar için ödeme süresi 28 Şubat Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Yapılandırma Ödeme Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı, System.String[]

Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Mustafa Bayraktar, Sapanca Belediyesine 7143 sayılı kanuna göre borçlarını yapılandıran vatandaşlar, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenmemiş taksitlerin veya peşin ödeme tutarlarının gecikme zammı ile birlikte en son 28 Şubat Perşembe gününe kadar ödenmeleri halinde yapılandırmaları bozulmadan yasadan faydalanmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayraktar, "Yapılandırmadan yararlanan ancak zamanında ödemelerini yapmayan vatandaşlarımız, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü veznesine, E-Belediye uygulamasından, Belediyemiz banka (Ziraat Bankası, Sapanca Şubesi, IBAN TR52 0001 0005 6525 0237 1950 01) veya posta çeki (239456) hesabına 28 Şubat Perşembe tarihine kadar ödeme yapabilirler" açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin Sardalya Bolluğu Tezgahları Şenlendirdi

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapılandırma Ödeme Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]