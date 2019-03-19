Yapılandırma Taksitlerinde Son Gün 29 Mart

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, yapılandırma taksitlerinde son ödeme gününün 29 Mart olduğunu söyledi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, yapılandırma taksitlerinde son ödeme gününün 29 Mart olduğunu söyledi.



6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 6736 sayılı Kanunun 13. taksiti, 7020 sayılı Kanunun 11. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 4. taksitinin son ödeme tarihinin 29 Mart 2019 olduğunu kaydeden Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya vatandaşları yapılandırma borçları konusunda uyararak, "6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 29 Mart 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödeme tahsilatları belediye hizmet binamızdaki ve Yenice Mahallemizde bulunan hizmet noktamızdaki veznelerde yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler ayrıca sicil numarasıyla idaremizin www.corlu.bel.tr adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi. - TEKİRDAĞ

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