Yapılandırma Taksitlerinde Son Gün 31 Ocak
1 saat önce
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, yapılandırma taksitlerine ilişkin ödemeler için son günün 31 Ocak olduğunu kaydetti.
Çorlu
Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, yapılandırma taksitlerine ilişkin ödemeler için son günün 31 Ocak olduğunu kaydetti.
6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 6736 sayılı Kanunun 12. taksiti, 7020 sayılı Kanunun 10. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 3. taksitinin son ödeme tarihi 31 Ocak 2019 olarak açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya vatandaşları yapılandırma borçları konusunda uyararak, "6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Ocak 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödeme tahsilatları belediye hizmet binamızdaki ve Yenice
Mahallemizde bulunan hizmet noktamızdaki veznelerde yapılmaktadır. Söz
konusu ödemeler ayrıca sicil numarasıyla idaremizin www.corlu.bel.tr adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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