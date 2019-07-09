Son Dakika Haberleri: Yapılandırma taksitlerinde son gün 31 Temmuz
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Yapılandırma taksitlerinde son gün 31 Temmuz

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yapılandırma taksitleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılandırma taksitlerinde son gün 31 Temmuz, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yapılandırma taksitleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 6736 sayılı Kanunun 15. taksiti, 7020 sayılı Kanunun 13. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 6. taksitinin son ödeme tarihinin 31 Temmuz olduğuna belirterek, "6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Temmuz 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödeme tahsilatları belediye hizmet binamızdaki ve Yenice Mahallemizde bulunan hizmet noktamızdaki veznelerde yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler ayrıca sicil numarasıyla idaremizin www.corlu.bel.tr adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Çorlu, Söz, Ekonomi
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