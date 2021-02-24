Yapılandırmada son gün 1 Mart - Son Dakika

Yapılandırmada son gün 1 Mart

24.02.2021 14:51
Yapılandırmada son gün 1 Mart, System.String[]

17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanmak için Antalya ili genelinde 400 bine yakın dilekçeyle başvuru alındı.

17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanmak için Antalya ili genelinde 400 bine yakın dilekçeyle başvuru alındı. Söz konusu kanun ile borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme tercihinde bulunan mükelleflerin peşin veya ilk taksit ödemelerini 1 Mart tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler peşin ödeme hakkından 1 Mart tarihine kadar yararlanabilecekler. Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı gecikme zammı kaldırılarak yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim, idari para cezaları (trafik, kaçak geçiş, nüfus vb idari para cezaları) aslından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılmakta ve katsayı uygulanmamaktadır. Bu tarihe kadar ödeme yapan mükelleflerin elde edeceği peşin ödeme avantajlarına ilişkin örneklere bakıldığında;-Kesinleşmiş vergi borcu olan mükellefin sağlayacağı avantaj; Yapılandırma Öncesi Gecikme Zammı Dahil Borç Durumu : 40 bin 355,25 TLYasa Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar : 22 bin 478,88 TL18 Taksit Olarak Toplam Ödenecek Tutar 26 bin 362,36 TL 1 Mart tarihine kadar ödenirse ödenecek tutar 18 bin 381,11 TL (26.362,36-18.381,11) = 7 bin 981,25 TL olacaktır.

İdari para cezası borcu olan mükellefin sağlayacağı avantaj ise; Yapılandırma Öncesi Gecikme Zammı Dahil Borç Durumu : 5 bin 399,96 Yasa Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar : 3 bin 599,98 18 Taksit Olarak Toplam Ödenecek Tutar : 2 bin 945,31 1 Mart tarihine kadar ödenirse ödenecek tutar : 1.426,11 (2.945,31-1.426,11) = bin 519,20 TL olacaktır.

Yükseköğrenim kredi borcu olan mükellefin sağlayacağı avantaja bakıldığında ise; Yapılandırma Öncesi Gecikme Zammı Dahil Borç Durumu : 20.904,84 Yasa Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar : 6.162,45 18 Taksit Olarak Toplam Ödenecek Tutar: 18.369,13 1 Mart tarihine kadar ödenirse ödenecek tutar : 14.865,47 (18.369,13-14.865,47) = 3.503,66 TL olduğu görülecektir.

Yukarıda yer alan örneklerden görüleceği üzere, peşin ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler daha büyük indirim avantajı elde etmektedir. Bu nedenle peşin ödeme imkanı olan mükellefler bu avantajı kaçırmamalarıdır. Mükelleflerin, yapılandırılan borçlarının peşin veya ilk taksit ödemelerini, 1 Mart tarihine kadar Başkanlığa bağlı veznelere yapabileceği gibi, Covıd- 19 pandemisi nedeniyle ödemelerin kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemleri tercih edilebilir. - ANTALYA

Türk Lirası, Antalya, Vergi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yapılandırmada son gün 1 Mart - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi için masada iki seçenek var: Umut ya da Memleket Aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu, en az olduğu bölge ise Karadeniz oldu Son Dakika! Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili açıklama: Komisyon müzakere yapar, genel kurulda da eller kalkar Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan damadı Berat Albayrak'la ilgili yeni çıkış: Başarılarına bizzat şahidiz Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvatistan'da tarih yazıyor Çanakkale'de istavrit avına çıkan balıkçıların ağına 'Yılan kurdu balığı' takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna yanıt verdi         
14:41
Muslera,1 maç sonra yine Süper Lig tarihine geçecek! Vatandaşlık ayrıntısı dikkat çekti Muslera,1 maç sonra yine Süper Lig tarihine geçecek! Vatandaşlık ayrıntısı dikkat çekti         
14:28
Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu         
14:13
İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada         
13:42
En çok vaka görülen iller arasındaki Rize'de En çok vaka görülen iller arasındaki Rize'de "çay sohbetleri" yasaklandı         
13:33
Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de Erzurumspor-Hatayspor maçının hakemini eleştirdi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de Erzurumspor-Hatayspor maçının hakemini eleştirdi         
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda kar yağışı sonrası yaşanan olumsuzlukların videosunu izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda kar yağışı sonrası yaşanan olumsuzlukların videosunu izletti         
12:45
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti Otobüsün çarptığı genç hayatını kaybetti! Acılı aile şoförün tutuklanmamasına isyan etti         
10:08
Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak         
09:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı         
18:56
İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 15:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapılandırmada son gün 1 Mart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei