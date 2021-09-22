Yapılandırmada Son Gün 30 Eylül - Son Dakika

Yapılan açıklamada, Büyükşehir'e borcu olan mükelleflerin 30 Eylül Perşembe günü, mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırması hatırlatması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar/mükelleflerin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun kapsamında, borçların yeniden yapılandırılması için 30 Eylül 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Yapılan açıklamada, "09 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümleri' kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 31.04.2021 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitle 36 aya varan sürelerde ödenmesi, yapılandırılan borçların peşin ve taksit ödemelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları ile peşin veya taksitli olarak ödenmesi gibi imkanlar da mükelleflere sağlandığı belirtildi.

İnternet Sitesi Üzerinden de Başvuru Yapılabilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar tarafından yapılan açıklamada, "Başvurular, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde ikamet eden vatandaşlarımız için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında bulunan Gelir Şube Müdürlüğü'ne, Yarhasanlar MASKİ Ek Hizmet Binasında bulunan Yapılandırma İşlemleri Müracaat ve Başvuru Noktasında yapılabilecek. Merkez ilçelerimiz dışındaki diğer tüm ilçelerde de hemşehrilerimiz, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerimizdeki veznelere yapılandırma başvurusunda bulunabilirler" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar/mükellefler başvuru ve müracaat noktalarından 30 Eylül 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar,içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yapılandırma işlemlerine yönelik başvuruların alınması konusunda vatandaşlarımıza gerekli kolaylıkların sağlandığını belirterek, internet üzerinden yapılandırma işlemi yapmak isteyen mükellefler için Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www.manisa.bel.tr) üzerinden de yapılandırma müracaat ve başvuru işlemlerinin yapılabileceğini belirtti.

Ayrıca, yapılandırma işlemleri için son günlerde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın en kısa sürede yapılandırma başvurularını yapmasının önemine dikkat çekildi.