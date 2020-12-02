Yapılandırmada son gün 31 aralık - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, belediyelere ödenmesi gereken birikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında son günün 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlattı.

Yapılandırmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun" kapsamında yapılacak.

Mükelleflerin, 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borcunu kapsayacak ödemeleri peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek.

Çankaya Belediyesine borçlu vatandaşlar, yapılandırma işlemlerini, Kızılay'daki Çankaya Belediye Başkanlığı Binası ile Çayyolu Ek Hizmet binasında yapabiliyor. Mükellef vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 18 eşit taksite kadar ödenebilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020'ye kadar yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile kamu kurumlarında belirlenen 10.00-13.00 13.30-16.00 mesai saatleri arasında başvuruda bulunabilirler. - ANKARA