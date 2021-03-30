Yapılandırmada son gün 31 Mart - Son Dakika

Bazı alacakların yeniden yapılandırması kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2021'de sona eriyor.

Konuyla ilgili bir hatırlatmada bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyeye olan borçlarını yapılandıran vatandaşların, hak kaybı yaşamaması için taksitlerini düzenli olarak ödemesi gerektiğini ifade ederek, "7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan tüm vergi borçların 2. taksitinin son ödeme tarihi 31 Mart Çarşamba günü sona erecek. Borcu olan vatandaşlar ve kuruluşlar, kanun kapsamında olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezaları, imar para cezaları ve kira borçlarının 2.taksitlerini" dedi.

Başka Doğan, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki veznelerden, Merkezefendi Belediyesinin resmi internet adresinden online olarak ya da banka şubelerinden ödeme yapılabileceğini de sözlerine ekledi. - DENİZLİ