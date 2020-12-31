Yapılandırmada süre uzadı

Yunusemre Belediyesi, vergi borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin yeni düzenleme ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar belediyeye gelmeden e-belediye sistemi üzerinden borçlarını yapılandırabileceğini duyurdu.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri yeniden düzenlendi. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeni düzenleme ile Yunusemre'de yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükellefler, 31 Ocak 2021 tarihine kadar Yunusemre Belediyesi'ne başvurabilecek. Yapılandırmalar 31 Ocak 2021, ilk taksit ödeme süreleri de 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Pandemi dolayısıyla vatandaşların sıkıntı yaşamaması için başvurular resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresi üzerinden de yapılıyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen mükellefler www.yunusemre.bel.tr adresine girip online işlemler bölümünü tıklayarak borçlarını yapılandırabiliyor. - MANİSA