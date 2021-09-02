Yapılandırmada süre uzatıldı

Yunusemre Belediyesi, vergi borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin yeni düzenleme ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar borçlarını yapılandırabileceğini duyurdu.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri yeniden düzenlendi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021'den 30 Eylül 2021 tarihine uzatıldı. Yeni düzenleme ile Yunusemre'de yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükellefler, 30 Eylül 2021 tarihine kadar Yunusemre Belediyesi'ne başvurabilecek. Pandemi dolayısıyla vatandaşların sıkıntı yaşamaması için başvurular resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresi üzerinden de yapılıyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen mükellefler www.yunusemre.bel.tr adresine girip online işlemler bölümünü tıklayarak borçlarını yapılandırabiliyor. - MANİSA