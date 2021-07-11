Yapılandırmada yeni fırsat - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da kapsama gireceği yeni yapılandırma konusunda çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "Hükumetimiz tarafından alınan kararla uygulamaya girecek olan yeni yapılandırmadan belediyemize borcu olan vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Buna göre, belediyeye su, emlak, ilan-reklam, ÇTV, kira ve idari borcu bulunan vatandaşlarımız, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırabilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN