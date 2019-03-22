Cumhur İttifakı'nın Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş
, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun, 2014 yılında söz verdiği 133 tane projeden 120 tanesini yapamadığını öne sürdü.
Mustafa Savaş'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, CHP
'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun basından kaçtığını iddia etti.
Çerçioğlu'nun seçimi kaybetme korkusuna kapıldığını öne süren Savaş, 2014 yılında söz verilen 133 tane projeden 120 tanesini yapılmadığını belirtti.
Mevcut büyükşehir belediyesinin 10 yıllık karnesinin iç açıcı olmadığını aktaran Savaş, "Yalan yanlış beyanatlarla bulunuyorsun. Kamuoyu önünde Aydınlı
vatandaşlarımızdan özür dile. Bunu da yapmayacaksan istifa et. Yapılanlara baktığımızda karneleri hep sıfır. Ben kendisine çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisini istediği bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeye davet ediyorum. Ama biliyorum ki o buna cesaret edemez. Soruyorum, basın mensuplarının karşısına neden çıkmıyorsun ' Yine soruyorum, ulusal kanallarda dönen reklamların parasını nereden karşılıyorsunuz '" ifadelerini kullandı.
Kendisi için kara propaganda yapıldığını iddia eden Savaş, şöyle devam etti:
"Bunlar son derece yakışıksız çalışmalar. CHP'li büyükşehir belediye başkanına cevap vermesi gereken çok sorularımız var. Su gelirlerinde günde 1 milyon lira büyükşehir belediyesinin kasasına para giriyor. Yılda 365 milyon lira yapar. 5 yılda 1,5 milyar lira yapar. Ben abone olan 500 bin vatandaşım adına soruyorum, bu parayı nereye aktardın' Çık, Aydın halkına açıkla. Aydın'da doğrular söylenmiyor. Kalkmış birde seçim için yalan söylenmez diyor. Ama hep yalan söylüyor. Suyu yüzde 7 oranında indirdiklerini ve 1 Ocak 2019'dan itibaren indirimin faturalara yansıyacağını duyurmuştu. Herkes faturasını alsın ve endekslere bakarak kontrol etsin."
Aydın'ın çok etkili ve kurumsal bir kimliğe ihtiyacı olduğu anlatan Savaş, "Bizim derdine düştüğümüz konular çok farklı. Biz Aydın'ın üretim kapasitesini nasıl arttırabiliriz bunu düşünüyoruz. Onların böyle bir derdi yok. Verdiği demeçlerde hep sosyal belediyecilikten bahsediyorlar. Emin olun biz daha fazla ve daha iyisini yaparız. Sosyal belediyecilik zaten bir belediyenin yapması gereken asli bir görevdir. İhtiyacı olan ve olmayan herkesin evine her şeyi gönderiyorlar. Biz iyi bir çalışma yapıp gerçekten ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza kart vereceğiz. Bu kartların içerisinde para bakiyesi olacak. O kişiler de ne ihtiyaçları varsa verdiğimiz gidip alışverişlerini yapabilecekler. Biz hiçbir zaman savurgan bir belediyecilik anlayışına sahip olmayacağız. Yapacağımız yenilik ve uygulamalarla Aydın'da hayatı kolaylaştıracağız." açıklamasını yaptı.
Savaş, çok önemli projelerinin olduğunu, küçük düşünmediklerini, dünyayla rekabet eden bir kent hayal ettiğini sözlerine ekledi.