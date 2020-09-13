Yapılara afet kimlik belgesi önerisi - Son Dakika

Yapılara afet kimlik belgesi önerisi

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Türkiye'de deprem- su baskını ve heyelan gibi üç tip afet yaşandığına dikkat çekti. Kutoğlu, yapılara afet kimlik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de son günlerde deprem, su baskını ve heyelanların sıkça meydana gelmesi üzerine BEÜ Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yapılara afet durumuna göre afet kimlik belgesi verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bilimin deprem, su baskını veya heyelanlarda hangi yapıların etkilenebileceğini söyleyebildiğini hatırlatan Kutoğlu, şöyle devam etti.

"Ülkemizde üç tip afeti çok sık yaşıyoruz. Birisi deprem bir diğeri su baskınları üçüncüsü de heyelanlar. Sık sık bu doğal afetler nedeniyle kayıplar ve can kayıpları yaşıyoruz. Artık bir takım tedbirleri alırken sadece ekonomik göstergeleri değil afetlere de dikkat ederek düzenlemeler yapmamız lazım. Örneğin evlerimizde daha az enerji tüketmek enerji kimlik belgesi konusu gündemde. Neden yapılarımızla ilgili bilimimiz bunları bize söyleyebildiğine göre depremde hangi binaların yıkılabildiğini söyleyebiliyorsa nerelerde heyelanlar olabileceğini hangi yapıların zarar görebileceğini söylüyorsa artık bizim diğer hususlarda olduğu gibi binalarımıza afet kimlik belgesi vermemiz gerekiyor. İnsanlar bu binaları alırken satarken nerelerin hangi doğal afet nedeniyle zarar görebileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsanların bunu bilmeye hakkı var."

Kutoğlu, çok yüksek riskli yapılara ilişkin de şöyle dedi:

"Yüksek riskli yapıların su baskını, heyelan ve deprem gibi zarar görebilecek binaların sigorta primlerinin buna göre ayarlanması lazım. Çok yüksek risk taşıyan yapılar varsa bunların afet sigortasından bedeller ödenmek karşılığında kamulaştırılması ve bu alanların başka türlü değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.