Yapılara kimlik belgesi alınması istendi - Son Dakika

Yapı Denetimler Birliği Malatya Şubesi Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, yapıların kimlik belgesinin alınması ve çürük yapıların ayıklanıp yıkılması gerektiğini vurguladı.



Malatya Belediyesi eski başkan yardımcılarından Yapı Denetimler Birliği Malatya Şubesi Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, "Öncelikle bu depremden dolayı tüm Malatya'nın ve ülkemizin başı sağ olsun. Elazığ ve Malatya'da olan bu depremden Malatya ilimiz az hasarlı şekilde kurtuldu" ifadelerini kullandı. 4708 sayılı yapı denetim yönetmenliğe göre, sağlıklı, sıhhatli ve yaşanılabilir binaların yapılmasının ön görüldüğüne dikkat çeken Sevim, "Şu anda Malatya da hasar gören binaların yüzde 80'i 1975 yılındaki deprem yönetmenliğine göre yapılan yapılardır. Onlar da şimdiyle kıyaslanmayacak kadar düşük vasıftalar. Şu anki hem beton santrallerimizin olması hem de 2018 yılında çıkıp 2019 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmenliğine göre uyguladığımızda bundan sonraki süreçte Japonya ve diğer ülkelerde olduğu gibi bir deprem olduğu zaman kimsenin burnu kanamadan insanlar evlerinde ikametgah edeceklerdir" şeklinde konuştu.



Yapıların depremden zarar görmemesi için yapının kimlik belgesinin alınmasını öneren Sevim, "İkincisi, belediyelerimize görev düşüyor. Yapı stokunun, 1975 deprem yönetmenliğine göre yapılan yapıların bir an önce bu stokun ortadan kaldırılması lazım" tavsiyesinde bulundu.



Jeologların araştırmalarına göre, Adıyaman Çelikhan fay hattının kırılma ihtimalinin söz konusu olduğunu hatırlatan Sevim, "Çelikhan fay hattının kırılması ne zaman belli değil diye dile getiriyorlar. Bu kırılmadan, mevcuttaki eski yapıları gözden geçirmek lazım. Çürük olanları kentsel dönüşümle bunlarla ilgili çalışmaları yapıp çürük olanları ayıklanıp onların yıkılması lazım" dedi. - MALATYA