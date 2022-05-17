Diyarbakır'da yeni yapıların camlarını kıran ve konteyner yakan 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da yeni yapıların camlarını kıran ve şantiyede bulunan 4 konteyneri yaktığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Tarihi Sur ilçesinde polis ekipleri devriye atarken Hasırlı Mahallesi'nde bulunan yeni yapıların camlarını taş atarak kıran R.A. (27) ve A.E'yi (27) suçüstü yakaladı.

Ekipler ayrıca olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki şantiye alanında yoğun bir şekilde dumanların yükseldiğini ve buradaki 4 prefabrik konteynerin yandığını tespit etti.

Ellerinde ve üzerlerinde yanık kokusu olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kimlik kontrollerinde, şüphelilerin çok sayıda suça karıştıkları anlaşıldı.

Soruşturma sürüyor.