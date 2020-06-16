Yapıların depreme dayanıklılığı mikrodalgayla ölçülecek - Son Dakika

Yapıların depreme dayanıklılığı mikrodalgayla ölçülecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve HAVELSAN, yapıların depreme dayanıklılığının ölçümüne yönelik yeni çözüm geliştirilmesi için güçlerini birleştiriyor.

Yapıların depreme dayanıklılığı mikrodalgayla ölçülecek, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve HAVELSAN, yapıların depreme dayanıklılığının ölçümüne yönelik yeni çözüm geliştirilmesi için güçlerini birleştiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de alanlarının önde gelen kuruluşları İTÜ ve HAVELSAN, sahip oldukları deneyim ve yetenekleri birleştirerek çeşitli alanlarda ülkeye yeni teknolojiler kazandırmak için iş birliği yapacak.

Bu kapsamda, yapıların depreme dayanıklılığına ilişkin beton kalitesinin tahribatsız ve hızlı testi için mikrodalga görüntüleme cihazı geliştirilecek.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, tıp, savunma gibi alanlarda başarıyla uygulanan mikrodalga görüntüleme teknolojisi, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan yapıların depreme dayanıklılık testleri için kullanılacak.

Yapay zekadan yararlanılacak

Geliştirilecek portatif mikrodalga test ve görüntüleme cihazı sayesinde, yapıların beton kalite ve standartlarının önceden tespit edilmesi ve görüntülenmesi sağlanacak. Cihazın kullanılmaya başlanmasıyla deprem bölgelerinde yer alan yapıların kolon ve diğer bölümlerine hiçbir tahribat yapmadan hızlı ve yüksek doğrulukla depreme dayanıklılık testleri gerçekleştirilebilecek.

Bu testlerde elde edilen veriler yapay zeka tabanlı algoritmalar aracılığıyla değerlendirilecek. Böylece yapıların depreme dayanıklılıklarının zaman içinde izlenmesi sağlanacak. Elde edilen bu verilerle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara erken uyarı yapılabilecek.

Yerli ve milli çözüm

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin deprem olduğunu söyledi.

Bu konuda savunma ve yazılım sektörünün öncü kuruluşu olan HAVELSAN ile iş birliği yapacaklarını vurgulayan Karaca, "Mikrodalga görüntüleme ve test cihazı ülkemizde çığır açacak. Hızlı tespit ve sonrasında alınacak önlemler sayesinde yapıların depreme hazırlığı hızlanacak. İTÜ, tüm mühendislik alanları yanında deprem konusunda da ülkemize katkı ve hizmet vermeye devam edecek. HAVELSAN iş birliği kapsamında yerli yazılım online sınav sistemi ve uzaktan tıp uygulamaları da çalışacağız." dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay ise İTÜ ile dönemin ihtiyaçları doğrultusunda çok önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Deprem kuşağında olan ülkemizde, bu konuda yapılacak çalışmalar her geçen gün önem kazanıyor. Birlikte yapacağımız bu çalışmanın dışa bağımlı olmayan, yerli ve milli bir çözümü ortaya koymak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İTÜ'nün akademik birikimi ve HAVELSAN'ın yerli çözümleriyle binaların depreme dayanıklılığını ölçecek ve bu ihtiyaca önemli bir katkı sunacağız." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mehmet Karaca, Türkiye, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapıların depreme dayanıklılığı mikrodalgayla ölçülecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi         
15:56
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı 9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı         
14:25
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz         
14:16
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı         
14:13
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı         
14:10
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 17:25:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapıların depreme dayanıklılığı mikrodalgayla ölçülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]