Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası Değirmendere Camii görüntülendi - Son Dakika

Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası Değirmendere Camii görüntülendi

Beykoz'un Bozhane Mahallesinde Değirmendere cami kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor.

Beykoz'un Bozhane Mahallesinde Değirmendere cami kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor. Camii kubbesine yavrulayan leylekler ve yuvası havadan görüntülendi.

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak

Beykoz, bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, mahallelerde elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor.

Leyleklerin en çok dikkat çeken yuvası ise Beykoz'da Bozhane yolunda yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camiinin kubbesinde bulunuyor. Her yıl Mart ayının ilk haftasında camiye gelen leyleklerin yuvasına, köy sakinleri de özenle bakıyor. Cami kubbesine yavrulayan leylekler köyün simgesi haline gelmiş durumda. Cami kubbesine yapılan yuva ve leylekler drone ile havadan görüntülendi.

Leyleklerin 2015 yılından berri Cami kubbesine yuva yaptığını belirten mahalle sakini Yunus Kara, " Değirmendere Camii 2015 yılında tamamlandı. O zamandan beri bu leylek her yıl buraya geliyor ve yuva yapıyorlar. Bir çift leylek her yıl 2 ya da 3 tane yavruluyor. Leyleklerden birisi yuvada bekleyerek, kargalardan yavrularını koruyor. Diğeri ise yiyecek maddeler getiriyor. Yavrular büyüdükten sonra uçarak göç ediyorlar. Bu Camii yapıldığından berri bu leylekler her yıl buradalar, Allah'ın sessiz misafirleri " diye konuştu.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)

Değirmendere, Bozhane, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası Değirmendere Camii görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
11:54
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:03:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası Değirmendere Camii görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]