Yapım şirketinden muhabire saldıran yönetmen hakkında flaş karar

Yasak Elma'nın Zehrası Şafak Pekdemir'in, dizinin yönetmeniyle sarmaş dolaş yakalandığı samimi pozlar sonrası ise gece olaylı bitmişti. Tepki toplayan gece sonrası yönetmen Oğulcan Eren Akay, işinden oldu. Yasak Elma dizisi entrikaları gibi oyuncularıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

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