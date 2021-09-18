Yapım şirketinden muhabire saldıran yönetmen hakkında flaş karar

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma'nın evli olan ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay, geçen perşembe dizinin eski oyuncusu Şafak Pekdemir'le Cihangir
'de bir kafede samimi görüntüler vermiş, ardından da küfür ettiği muhabire kafa atmıştı.
Yaşanan çirkin olay tepki çekmiş. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu konuşulan yönetmenin geçen yıldan beri Şafak Pekdemir'le görüştüğü iddia edildi. Medyapım imzalı dizinin ekibine dün akşam 2. yönetmenle yolların ayrıldığı haberi geldi. Yasak Elma şimdilik Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği tek ekiple devam edecek.