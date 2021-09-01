Çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci geçiren oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yakın zaman önce stil danışmanı Samar Dadgar ile yeni bir ilişkiye başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Deniz, yeni projesinde sevgilisine de bir iş buldu.
Takvim'in haberine göre, sevgilisine yaptığı jestlerle bilinen şarkıcı, bu kez Dadgar'a iş buldu. Yeni bir dizi projesi için kolları sıvayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'ı önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği öğrenildi.
49 yaşındaki Deniz, 26 yaşındaki Dadgar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı "Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın..." diyerek ilan-ı aşk etmişti.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı - Son Dakika Magazin