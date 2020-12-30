Yapımcı Aycan Gül'ün programı yeni formatla yayınlanacak - Son Dakika

Sky Prodüksiyon'dan yapımcı Aycan Gül, yeni yayın döneminde Tv8,5 ekranında Life Style isimli bir programa başlayacaklarını duyurdu. Sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi, ticaret ve hukuk gibi içeriklere yer veren programda formatın da değiştirildiği öğrenildi.

Yapımını Sky Prodüksiyon'un yapımcılığını ise Aycan Gül'ün üstlendiği Life Style yeni yayın döneminde de Tv8,5 ekranlarında yayınlanacak. Birbirinden ünlü konukların ağırlandığı kültür sanat bölümünün sunuculuğunu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral üstlendi. Sağlık saati programının sunuculuğunu ise Dr. Orhan Cesur'un yapacağı belirtildi.

Ünlü sanatçılarla sohbetler, alanında uzman konuklar, moda, sağlık, ekonomi hayata dair her şeyin konuşulduğu programa kültür- sanat ve sağlık saati de eklendi.

"SEYİRCİDEN TAM NOT ALDIK"

Yeni yayın döneminde programını yeni formatla yayında olacağını söyleyen Yapımcı Aycan Gül, "Yayın hayatına başladığımız günden bu yana birbirinden farklı içeriklerle izleyiciyi ekran başına kitleyen Life Style programımız yeni formatıyla da büyük beğeni topladı. Seyirciden tam not aldık, dolu dolu bir programla geliyoruz"