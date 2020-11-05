Yapımcı Aycan Gül: "Yeni format, yeni yayın dönemi" - Son Dakika

Yapımcı Aycan Gül: "Yeni format, yeni yayın dönemi"

05.11.2020 12:24
Yapımcı Aycan Gül:

Yapımcılığını Aycan Gül'ün üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Ali Gül'ün olduğu "Life Style" programı tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Aycan Gül'ün üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Ali Gül'ün olduğu "Life Style" programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu da üstlenen Aycan Gül, "Life Style" programının televizyon dünyasına yeni bir soluk getirdiğini ve farklı alanlarda yaptıkları özgün içeriklerle programın öğretici içeriklere de yer verdiğini ifade etti.

Her pazar sabahı saat 11.00'da Tv8,5 ekranlarında izleyici ile buluşan program, her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahip. Renkli formatı ile sadece İstanbul içi değil Türkiye'nin her yerinden alanında uzman ve güvenilir kişilerin ağırlandığı programda sağlık, moda ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi konulara cevap aranıyor.

"Medya sektöründeki hedeflerimiz daha büyük"

Medya sektöründeki hedeflerinin daha büyük olduğunu söyleyen Aycan Gül, "Sky Medya Grubunun sektördeki yatırımlarının ve iş birliklerinin gün geçtikçe arttığını ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştıklarını ifade etti. Kültür-sanat, sağlık, moda, ekonomi gibi daha birçok alana hitap eden program, dinamik sunucu kadrosu ve profesyonel kamera arkası ekibi ile büyümeye devam ediyor.

"Çeşitli alanlar, özgün konuklar"

Farklı alanları bünyesinde bulunduran programın en çok takip edilen alanı ise şüphesiz kültür-sanat bölümü. Sunuculuğunu Çisil Oral'ın üstlendiği kültür-sanat bölümü, sanata ve sanatçıya dair en çok merak edilenleri ekrana taşıyor. Usta duayenlerin ve tanınmış kişilerin ağırlandığı kültür-sanat bölümünde göz ardı edilen birçok konu ekrana yansırken, sanata ve sanatçıya dair bilinmeyen gerçekler de masaya yatırılıyor. Program, sanatçıların mesleki yaşam öykülerini ve daha birçok şeyi hoş sohbet eşliğinde izleyici ile buluşturuyor.

İzleyiciler tarafından en çok takip edilen bir diğer alanı ise sağlık bölümü oluşturuyor. Dr. Orhan Cesur'un sunumuyla gerçekleşen sağlık saati programı, tıp dünyasının çok kıymetli hekimlerini ve sağlık çalışanlarını izleyici ile buluşturuyor. Yaşam kalitesini arttıracak birçok bilgi ve sağlık alanındaki son gelişmeler bu programda tartışılıyor ve mercekten geçiriliyor. - İSTANBUL

Yapımcı Aycan Gül: Yeni format, yeni yayın dönemi

İstanbul, Yönetmen, Ekonomi, Ali Gül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yapımcı Aycan Gül: 'Yeni format, yeni yayın dönemi' - Son Dakika


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