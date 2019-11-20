Son Dakika Haberleri: Yapımcı Bozdağ: "Sadece iyi dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk" (1)
Son Dakika Güncel Yapımcı Bozdağ: 'Sadece iyi dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk' (1) - Son Dakika

Yapımcı Bozdağ: "Sadece iyi dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk" (1)

6 saat önce

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, sadece iyi bir dizi yapmadıklarını, iyi bir endüstri kurduklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde kahraman ecdadımızın hikayesi, onların muzafferiyet duygusu, fetih ruhu, insanlığa bakış açısı, dünyayı yeniden tasarlama kuvvetleri ve kudretlerini bütün...

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, sadece iyi bir dizi yapmadıklarını, iyi bir endüstri kurduklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde kahraman ecdadımızın hikayesi, onların muzafferiyet duygusu, fetih ruhu, insanlığa bakış açısı, dünyayı yeniden tasarlama kuvvetleri ve kudretlerini bütün cihan izleyecek." dedi.

"Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Kuruluş Osman", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de merakla beklenen dizi, her çarşamba ATV ekranlarında yayınlanacak.

Bozdağ, Burak Özçivit'in "Osman Gazi" rolünü canlandırdığı diziyi ve diğer projelerini AA muhabirine anlattı.

İzleyicinin tepkisini çok merak ettiğine işaret eden Bozdağ, "Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Beş yıl bir diziye hayat verdik. Senaryosunu yazıp tasarladık, hikayeyle birlikte ekrana getirdik. Ben bambaşka bir proje hazırlamayı hayal ettim. Bir süre sonra her gün aynı yemekten yerseniz bıkma durumu var. Sadece izleyici açısından değil, kendimiz üretirken de heyecanlanıyoruz. Nihayetinde izleyiciye iş yapıyoruz ama evvela kendime de iş yapmak istiyorum. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum. O yüzden temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Bozdağ: Sadece iyi dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk (1)

Diriliş Ertuğrul, Mehmet Bozdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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